Para o artista chinês Guo O Dong, o laptop preto Samsung, carregado com seis poderosos vírus, representa uma das ameaças mais assustadoras que ele pode conceber. Nesta terça-feira (28), sua criação, intitulada “A Persistência do Caos”, sacudiu o mundo da arte, ao ser arrematada por mais de US$ 1,3 milhão em um leilão online em Nova York.

