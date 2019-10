Largo dos Açorianos em Porto Alegre continua disponível para adoção

Um dos cartões postais de Porto Alegre está disponível para adoção. Dois meses depois de reinaugurado, o Largo dos Açorianos, na Cidade Baixa, se tornou um ponto de encontro bem no coração da cidade. Os finais de semana de sol atraem um público que aproveita o local revitalizado, com muito paisagismo e infraestrutura moderna. Apesar do espaço ser unanimidade em beleza e aconchego, ainda não houve interessados em adotar o espaço.

Por este motivo, a prefeitura mantém o objetivo de encontrar adotantes para o Açorianos. Os interessados podem encaminhar propostas para a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), seguindo os mesmos moldes do edital de Chamamento Público, cujo prazo expirou às 10h desta quarta-feira (30). Além do Açorianos, há outras 590 praças e 6 parques disponíveis pra adoção.

O local foi qualificado paisagisticamente, com intervenções em toda a sua extensão e aplicação de tinta antipichação. O local recebeu iluminação cênica, paraciclos, passeio público de concreto, esplanadas, queda d’água, fontes de jatos de água, lixeiras, piso podotátil, arquibancadas, bancos em concreto e nova iluminação pública.

O secretário municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, lembra que o patrimônio histórico foi resgatado, com a exposição dos pilares da Ponte de Pedra. “A população recebeu muito bem a reurbanização, que a ocupa diariamente. É mais um cartão-postal da cidade que permanecerá aberto para propostas de adoção por um parceiro, nos mesmos moldes do edital”, explicou.

As propostas de adoção podem ser entregues em horário comercial, na sede da Smams (rua Luiz Voelcker, 55, sala 315, bairro Três Figueiras). Com a nova legislação vigente (Lei Municipal nº 12.583), as propostas poderão ser apresentadas por qualquer pessoa física ou jurídica de direito privado. O adotante poderá instalar elementos identificadores da parceria e utilizar o local para realizar eventos e atividades institucionais, acolhendo o público frequentador.

O prazo previsto para a adoção é de 12 meses, que poderá ser prorrogado por igual período. Os principais serviços a serem realizados pelo adotante são corte de grama, manutenção dos canteiros, limpeza dos espelhos d’água, varrição e recolhimento de lixo, manutenção preventiva das bombas hidráulicas e instalação de sinalização de educação ambiental e informativa com placas, respeitando especificações técnicas previstas no documento.