Largo Glênio Peres terá ponto para coleta de óleo

Na data em que se comemora o Dia Mundial da Água, esta quinta-feira (22), técnicos do DMLU irão coordenar a Estação do DMLU, que contará com um ponto itinerante para a coleta de óleo de fritura. A ação, que faz parte das comemorações da Semana de Porto Alegre, ocorrerá no Largo Glênio Peres, das 13h às 17h30min, e seguirá até sexta-feira, 23.

