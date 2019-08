Larissa Manoela explica uso de fraldas em shows: “Não dá mais pra segurar”

Por RedeTV!

Larissa Manoela participa de um evento em São Paulo e comenta como fica extremamente feliz com todo o carinho que recebe dos seus fãs. “Eu fico ansiosa para ver eles”, explica sobre a relação que possui com seus admiradores. Sobre a rotina, a atriz revela que gosta da correria e ‘não vive sem’, com isso, não pretende deixar a faculdade de lado e brinca: “talvez da meia noite às seis”. Ela explica que ama estar na frente e atrás das câmeras. “Minha maior inspiração é o Selton Mello que faz tudo de uma forma muito especial”.

Questionada sobre a história da fralda, Larissa conta que sempre tem aqueles perrengues e precisa beber muita água para hidratar as cordas vocais. “Chega um momento que não dá mais pra segurar”, justifica sobre prevenção para não passar vontade durante as apresentações.

Além disso, a jovem conta que não vale a pena brigar com as amigas por conta de homens. Sobre o namoro com Leo Cidade, ela fala que estão sempre juntos nos momentos que conseguem conciliar as agendas. “Temos uma sintonia muito boa”, declara e revela que matam saudade pelo celular.

