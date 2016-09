Larissa Manoela quer se casar virgem: “É algo que Deus espera da gente”

Larissa Manoela tem apenas 15 anos e já é uma das adolescentes mais festejadas do mundo artístico. Prestes a completar um ano de namoro com o também ator João Guilherme Ávila, seu companheiro de trabalho na novela “Cúmplices de um Resgate”, exibida pelo SBT, a artista falou sobre o relacionamento em entrevista à revista “Veja São Paulo”. Católica fervorosa, como se definiu, Larissa avisou que seu namoro só fica nos beijinhos: “É algo que Deus espera da gente. Deus ensina que a mulher precisa se resguardar, e desejo casar virgem”.

Com 85 itens licenciados, além dos cachês de shows, venda do livro “O Diário de Larissa Manoela” e seu salário na emissora de Silvio Santos, Larissa fatura por mês, segundo a publicação, algo em torno de R$ 300 mil e não os R$ 100 antes divulgados. Apesar disso a artista, que em breve vai se mudar para uma casa maior no município de Cotia, a 34 quilômetros da capital paulista, onde já vive atualmente, prefere não falar em cifras.

Larissa minimiza confusão com ex-namorado: ‘Achei chique’

Recentemente Larissa e o namorado foram vistos batendo boca em público com Thomaz Costa, primeiro namorado da atriz. Tudo começou quando, por causa de um voto de João Guilherme, Thomaz foi eliminado de um concurso de dança. Como vingança, o rapaz acabou divulgando o telefone de Larissa e sua mãe em uma rede social. “No final, achei chique, porque houve uma polêmica parecida dias antes, envolvendo a Kim Kardashian, o Kanye West e a Taylor Swift”, divertiu-se Larissa, que ganhou um pedido de desculpas do ex.

Comentários