Las Brujas Cia de Teatro comemora cinco anos com programa especial no Santander Cultural

No próximo domingo, dia 18 de dezembro, a partir das 14h, o Santander Cultural recebe a Las Brujas Cia de Teatro para celebrar cinco anos do grupo.

Criada em 2011 ,em Porto Alegre, o grupo comemora a data com um dia repleto de atividades culturais e formativas, todas com entrada gratuita: teatro, yoga, expressão corporal, artes visuais e muito mais.

A coordenação do grupo de artes integradas é assinada pelas artistas Lolita Goldschmidt, Caroline Vetori e Angela Cagliari, além da colaboração de profissionais de diferentes áreas da cultura.

Paralelamente, está ocorrendo uma programação totalmente gratuita que resgata vivências e emoções ligadas ao Natal: Árvore de Natal, bandinha inspirada nas Marching Bands de New Orleans e a oficina Croché de Dedo.

PROGRAMAÇÃO LAS BRUJAS CINCO ANOS

Dia 18 de dezembro, domingo, a partir das 14h, no Santander Cultural

Aberto ao público para todas as idades

14h30min – Oficina de Artes Integradas para crianças (yoga, teatro e artes visuais) com Angela Cagliari, Caroline Vetori e Lolita Goldschmidt (duração 2h30)

16h – Yoga para adultos com Lolita Goldschmidt (duração 1h)

17h – Momento Musical com DJ Damon – (duração 1h)

18h – Apresentação do Teatro de Bolso “Mani Manioca” com Las Brujas – (duração 30min)

18h30min – Parabéns Bruxesco

Santander Cultural (rua Sete de Setembro, 1.028, Centro Histórico de Porto Alegre). Informações pelo telefone: 51 3287.5500.

