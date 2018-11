Lasier denuncia manobra no Senado para acabar com Lei da Ficha Limpa

Atento, o senador gaúcho Lasier Martins denunciou que a Mesa do Senado resolveu colocar em pauta o projeto do senador Dalírio Beber (PSDB-SC) que pode acabar com a inelegibilidade de oito anos de condenados pela Lei da Ficha Limpa antes de 2010. O presidente do Senado, senador (não reeleito) Eunício Oliveira vai contar com a atual composição do Senado onde um grande numero de não reeleitos, que respondem a processos, é favorável ao fim da lei.

A denúncia

Lasier Martins foi claro: “Fomos surpreendidos hoje, mais uma vez, por uma manobra feita na surdina. Desta vez, o que foi mandado para a pauta do Senado na calada da noite é um meio de tirar a força de uma lei de iniciativa popular. Ora, não existe meio-ficha limpa. Ou se é ou não é”.

Governadores hoje com Onyx e Bolsonaro

Nesta quarta-feira, 20 governadores eleitos e reeleitos se reúnem em Brasília. O encontro é coordenado pelo futuro chefe da Casa Civil, deputado Onyx Lorenzoni. Os futuros governadores querem para acertar um meio de obter mais recursos do governo federal. Como os Estados estão, em sua imensa maioria, quebrados, o pedido de socorro é inevitável. O grupo vai se encontrar com Jair Bolsonaro e com seus futuro ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. A moeda de troca é o apoio à reforma da Previdência.

Estados quebrados?

A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou ontem que o Rio Grande do Sul e outros 13 Estados estão estourando os limites de gastos com pessoal. Isso vinha ocorrendo há muito tempo devido a uma esperteza contábil: alguns Estados não consideram em suas despesas com pessoal algumas rubricas de despesas importantes, como as despesas com pensionistas, imposto de renda retido na fonte e as despesas com obrigações patronais. Sem lançar estas despesas, as contas pareciam tranquilas, dentro do o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal com pessoal. A legislação determina que o comprometimento máximo das despesas com este gasto seja de 60%.

Falando com a pessoa certa

O prefeito Marchezan Júnior acertou ao abrir ontem dialogo com o presidente da Câmara de Vereadores, Valter Nagelstein. Na pauta, um acordo para que o MDB passe a integrar a base do governo na Câmara Municipal. Os diálogos com outros lideres do MDB têm esbarrado em muito mimimi decorrente de ressentimentos da campanha eleitoral.

A culpa é da dona Marisa

Morta, a finada Marisa Letícia agora leva a culpa pela decisão de reformar o sítio de Atibaia (que não era de Lula, segundo a petista, e sim de “amigos”). Ontem, a senadora Gleisi Hofmann, mostrando o desrespeito com a ex-primeira dama, afirmou da tribuna que “O sítio, sim, sofreu reformas, mas não foi a pedido de Lula. Essas reformas foram solicitadas pelos amigos e pela própria Dona Marisa para fazer uma surpresa ao presidente Lula”.

Desagravo ao delegado Paulo Jardim

Vítima de chacotas quando alertou, no inicio das investigações, de que não fechava a denúncia de uma jovem, de suposto ataque por um grupo que lhe teria mutilado com simbolo nazista, o delegado gaúcho Paulo Jardim teve confirmada sua suspeita. O caso ganhou repercussão nacional e internacional e foi utilizado pelos aliados do ex-candidato do PT. A confissão da jovem, de que se auto-mutilou, fato confirmado pela perícia, encerra o caso. E mostra o baixo nível de argumentos que a esquerda foi capaz de usar para tentar vencer uma eleição. E o alto nível da Policia Civil e da Perícia do Rio Grande do Sul, que não embarcaram nessa história.

