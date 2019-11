Acontece Lasier Martins é premiado como melhor senador de 2019

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Senador Lasier Martins é eleito pela segunda vez como melhor senador. (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Lasier Martins vai receber nesta quarta-feira (27), o troféu e o diploma do Prêmio Ranking dos Políticos como o mais destacado senador do país em 2019. Além disso, a cerimônia vai homenagear os 30 melhores parlamentares do Congresso Nacional da atual legislatura. Lasier Martins conquistou a 16ª posição entre os 594 congressistas no ranking dos políticos. Esta é a segunda vez que o senador vence, pois também foi destacado na edição de 2017 do prêmio.

A premiação nacional leva em consideração vários critérios que vão sendo pontuados diariamente, como austeridade, assiduidade, qualidade legislativa e ficha limpa. “Quero compartilhar essa honraria com os meus eleitores. Fico satisfeito de ver que nossos esforços em favor da ética, da transparência e do respeito ao dinheiro público continuam sendo reconhecidos”, afirmou Martins.

O Ranking dos Políticos é uma organização apartidária e sem fins lucrativos dedicada a avaliar o desempenho e a qualidade de todos os membros do Parlamento. Como ferramenta de transparência e controle social dos legisladores, o portal divulga seus dados e critérios pelo site.

