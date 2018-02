A Latam aumentou o preço inicial do despacho de bagagens de 30 reais para 40 reais

Despachar bagagens em viagens aéreas vai ficar mais caro para passageiros da Latam. A companhia aérea reajustou os preços que, agora, partem de 40 reais. Antes, os clientes pagavam a partir de 30 reais pelo serviço.

A mudança vale para passagens aéreas compradas a partir do dia 29 de janeiro. Para trechos nacionais, o valor de 40 reais é cobrado para o despacho de uma mala, seja em cobrança antecipada ou no momento da compra da passagem.

Antes, havia diferença de valores de acordo com o momento da contratação do serviço de despacho. Até o dia 28, os preços eram 30 reais para quem o fizesse durante a compra da passagem e 50 reais para quem optasse pela modalidade antecipada.

Para os passageiros que deixarem para contratar no próprio aeroporto, o mesmo serviço continua custando 80 reais. Todos os valores se referem ao despacho de somente uma mala.

A cobrança extra pelo despacho de bagagem pelas companhias aéreas começou a valer no ano passado. A Latam foi a primeira a divulgar o valor que cobraria pelo serviço, e informou, em março, que o preço a partir de 50 reais por mala despachada em voo nacional. Depois, no entanto, a companhia voltou atrás e divulgou um novo preço inicial, de 30 reais. A mudança foi feita depois que as concorrentes informarem que cobrariam a partir de 30 reais pelo mesmo serviço.

Outras companhias

A Latam não foi a única a aumentar o preço inicial do despacho de bagagem. Na Azul, o passageiro que precisar contratar o serviço de despacho de bagagem paga a partir de 50 reais, considerando compra antecipada. No aeroporto, o valor aumenta para 60 reais.

O preço inicial é maior que o anunciado pela companhia no ano passado, quando as novas regras foram anunciadas. À época, os passageiros pagavam a partir de 30 reais para despachar bagagens em trechos nacionais.

Por sua vez, a Gol informou que não houve alteração no preço de despacho de bagagem. O preço inicial segue no valor de 30 reais, também considerando apenas uma mala e viagem nacional.

O valor inicial para o despacho de malas pela Avianca também segue o de 30 reais para compras com antecedência superior a 6 horas, informou a companhia. Já para as compras realizadas com antecedência menor ou feitas via agências de viagem, o valor sobe para 60 reais.

