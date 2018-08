A Latam está reduzindo seu quadro de colaboradores nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, em razão da transferência de toda a sua operação de rampa e limpeza, gestão de equipamentos de solo e atendimento a clientes com bagagens perdidas ou danificadas para uma empresa terceirizada. Foram 850 demissões em São Paulo e outras 350 baixas no aeroporto no Rio.

