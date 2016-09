Lateral direito William diz que derrota para o Atlético-PR não abalou a confiança dos jogadores do Inter

A derrota para o Atlético-PR freou o esboço de reação do Inter no Campeonato Brasileiro, já que o time estava animado pela vitória sobre o Santos. Contudo, o lateral direito direito William garante que o revés não abalou a confiança do grupo de jogadores colorado.

“A gente vem tomando gols nos detalhes. Acabamos nos desligando em uma jogada e, no momento em que estamos, isto não pode acontecer. Temos que seguir trabalhando porque a derrota não nos abalou. Ficamos triste, mas estamos confiantes para buscar a vitória na quinta-feira”, disse o jogador. “No início dessa fase, a gente estava menos confiante, mas agora o trabalho está aparecendo. Mesmo quando o gol não sai, as chances são criadas”, declarou.

Na quinta-feira, o Inter enfrenta o Vitória-BA, no Beira-Rio. O lateral esquerdo Artur está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Geferson.

“No futebol tem a chance de dar a volta por cima. Temos que continuar trabalhando. O campeonato continua e temos de ir em busca dos três pontos contra o Vitória”, acrescentou William.

