Lateral Geferson espera ter sequência no time do Inter

O lateral esquerdo Geferson chegou à Seleção Brasileira, mas acabou perdendo espaço no Inter e amargando a reserva por suas atuações irregulares – algumas comprometedoras. Como recebeu chance diante do Fortaleza e deu boa resposta, o jogador vive a expectativa de ganhar uma sequência no time.

O concorrente de Geferson ao posto, Artur, também teve atuações muito contestadas, não se firmou e há quem defenda que Ceará deva ser deslocado para a esquerda, com a volta de William para a lateral. No entanto, Geferson tem esperança de seguir atuando.

“Estou muito bem fisicamente. Me esforço ao máximo no treino para a oportunidade aparecer e eu dar conta do recado. Vinha buscando minha oportunidade no dia a dia. Venho treinando bem e estou pronto para dar continuidade no trabalho”, disse Geferson. “Aproveitei a oportunidade da melhor maneira possível. Vinha buscando essa oportunidade”, completou o jogador.

O técnico Celso Roth não poderá contar com o suspenso Rodrigo Dourado contra o Santos. Eduardo Henrique, Anselmo e Fernando Bob disputam a vaga. O Inter enfrenta o Peixe na próxima quinta-feira (08), no Beira-Rio.

