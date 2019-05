Laudo confirma morte de brasileiros no Chile por intoxicação com monóxido de carbono

A família brasileira que morreu em Santiago, no Chile, no último dia 22, morreram intoxicados por monóxido de carbono. A confirmação foi feita por meio de um laudo das autoridades do país e informada à imprensa, nesta sexta-feira (31), pelo advogado da família, Mirivaldo Campos.

Familiares das vítimas estão no Chile, cuidando do traslado. Os corpos dos quatro adultos e dos dois adolescentes devem ser levados para a funerária ainda nesta sexta e trazidos ao Brasil na noite da segunda-feira (3). O velório está previsto para ocorrer na terça (4), no ginásio de esportes da Univali, no município de Biguaçu, em Santa Catarina. A despedida deverá ser aberta ao público.

O caso