Laudo constata que criminoso utilizou ácido sulfúrico em ataques na zona sul da capital

por Kyane Sutelo

Após uma semana dos ataques com ácido ocorridos na zona sul de Porto Alegre, chegou ao conhecimento da polícia a substância utilizada pelo agressor: ácido sulfúrico. O laudo foi concluído pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) e encaminhado à 13ª Delegacia de Polícia, que investiga os casos. Até o momento, cinco pessoas foram lesionadas, todas pelo mesmo produto.

O indivíduo que atacou moradores dos bairros Nonoai, Aberta Morros e Hípica, desde o dia 19 deste mês, se aproxima das vítimas e joga nelas a substância ácida, identificada pelos peritos. “O ácido sulfúrico é um dos mais fortes”, afirmou à equipe de O Sul, o diretor do Departamento de Perícias Laboratoriais do IGP, Daniel Scolmeister. Ele explicou como age o produto. “Ele, primeiramente, desidrata. A pessoa sente repuxar e ele começa a carbonizar a matéria orgânica, deixando a região com coloração marrom”, detalhou Scolmeister.

Esse tipo de substância é o mesmo conhecido pela população como ácido de bateria ou água de bateria, conforme o especialista do IGP. Ele esclarece ainda que, nos laboratórios, o produto é mais concentrado (98%) e é vendido apenas com permissão da Polícia Federal. Porém, o problema seria o acesso a esses derivados para baterias, que possuem aproximadamente 30% ou 40% de ácido sulfúrico, e estão disponíveis à população, para compra e manipulação.

Deixe seu comentário: