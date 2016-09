Laudo do Instituto Médico Legal confirma que o ator Domingos Montagner morreu por afogamento

O IML (Instituto Médico Legal) de Aracaju (SE) informou, por volta das 3h desta sexta-feira (16), que a necropsia realizada no corpo do ator Domingos Montagner, de 54 anos, confirmou que ele morreu por asfixia mecânica provocada por afogamento. O corpo do artista foi retirado do IML por volta das 8h40min desta sexta.

Ele morreu afogado após mergulhar de uma pedra no rio São Francisco, na tarde de quinta-feira (15), durante o intervalo das gravações de “Velho Chico”, novela das 21h da TV Globo. Por volta da 1h, o trânsito foi bloqueado na rua do IML para facilitar o acesso da equipe que foi buscá-lo na cidade de Canindé do São Francisco. Fãs do ator esperavam a chegada do corpo.

Seu corpo foi encontrado por mergulhadores dos bombeiros a 18 metros de profundidade, preso em pedras, a cerca de 50 metros do local onde havia mergulhado. Nascido em São Paulo em 1962, Montagner era o protagonista da produção ambientada no Nordeste, seu 12º trabalho na televisão.

Em depoimento à polícia, Camila Pitanga contou que nadava com o ator quando sentiu uma forte correnteza e se segurou em uma pedra. Ao perceber que o colega estava sendo levado, a atriz tentou agarrar sua mão por duas vezes. Montagner, então, afundou e voltou à superfície duas vezes, depois desapareceu. Ela gritou por ajuda aos que estavam na orla do rio, chamada de Prainha.

A atriz foi resgatada por uma lancha. O corpo de Montagner foi encontrado mais de quatro horas depois. A novela estava nas cenas finais, e o ator deveria voltar ao Rio de Janeiro neste domingo (18). Ele era casado havia 15 anos com a atriz Luciana Lima e deixa três filhos. (Folhapress)

