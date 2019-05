Laudo médico aponta que doença cardíaca pode ter causado a morte de modelo durante desfile no SPFW

Perto de completar um mês do falecimento do modelo Tales Cotta Soares, durante um desfile da São Paulo Fashion Week (SPFW), o Instituto Médico Legal (IML) apontou que, de acordo com o resultado do laudo necroscópico da Polícia Técnico-Científica, o jovem sofria de uma doença cardíaca. Ao que tudo indica, Tales não tinha conhecimento do problema, e, por isso não informou a produção do evento.

De acordo com o laudo, obtido pelo G1, a morte foi causada por conta de um edema pulmonar agudo, causado pela doença no coração, que não foi especificada no documento. As análises também descartaram a hipótese de ausência de alimentação ou da presença de drogas e álcool no organismo do modelo. Também foi demonstrado que a doença não havia sido diagnosticada ou tratada anteriormente.

Agora, o laudo será encaminhado ao 91º Distrito Policial (DP), para dar procedência às investigações a respeito da morte de Tales. Até o momento, não há indícios de crime e, por essa razão, o caso tende a ser arquivado como “fatalidade”.