Laura Cardoso se afasta das gravações de “Sol Nascente”

Laura Cardoso precisou se afastar das gravações da novela “Sol Nascente”. A atriz, que interpreta a personagem Dona Sinhá, avó do mau-caráter Cesar (Rafael Cardoso) na trama das seis, foi diagnosticada em um hospital com infecção urinária, mas já está se recuperando em casa. Segundo o colunista Flávio Ricco, do “UOL”, a artista ainda não tem previsão de voltar a gravar.

Ainda de acordo com a publicação, os autores Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer tiveram apenas uma alternativa: reescrever blocos de capítulos, já que o papel de Laura, uma das maiores vilãs do folhetim, é um dos mais indispensáveis e que teve maior destaque na novela protagonizada por Bruno Gagliasso e Giovanna Antonelli, intérpretes de Mario e Alice, dois amigos que se apaixonam na história.

Aos 86 anos, quando fazia “A Flor do Caribe”, Laura descartava a aposentadoria. Agora, aos 89 anos de vida, continua cheia de disposição para continuar trabalhando. “Eu faço andar. Andar é muito bom para qualquer um. Não tenho nenhum cuidado especial com a alimentação”, contou, ao ser questionada sobre sua rotina para manter a saúde. “Eu prefiro ver o lado bom da vida”, finalizou ela.

Comentários