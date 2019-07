Laura Neiva e Chay Suede estão esperando Maria, a primeira filhinha de ambos. Nesta segunda-feira (15), a atriz publicou uma foto do primeiro ultrassom no Instagram!

“Não é todo dia que se vê uma mão no ultrassom com tanta definição”, escreveu a futura mamãe, já que a imagem mostra uma parte do braço e a mãozinha da bebê! Coisa fofa! Já o papai Chay comentou na publicação, dizendo: “Minha mãozinha”. Maria deve nascer em dezembro deste ano!

