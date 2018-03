Na próxima quarta-feira (28), o restaurante Spazio Due, no Wish Serrano, em Gramado, abre suas portas para um evento especial. O empreendimento estará apresentando ao mercado seu novo gerente-geral, Lauri Pivoto, que também estará à frente do Prodigy Gramado. O evento, que acontece a partir das 13h, também contará com a presença do novo Diretor de Operações da rede,​ Felipe Castro.

