Lauro Trevisan autografa o seu 100º livro na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre

Com uma trajetória iniciada em 1980, o escritor, conferencista, palestrante, poeta, contista, teatrólogo, romancista e pensador Lauro Trevisan apresenta seu 100º título nesta sexta-feira (15), na programação da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre.

Ele autografa, a partir das 16h30min, o livro “A Fogueira das Rápidas Transformações no Mundo e no Ser Humano” (Editora da Mente, 152 páginas), na Praça de Autógrafos, na Praça da Alfândega.

As aceleradas mudanças e transições causadas pela tecnologia geram deslumbramento e ao mesmo tempo ansiedade sobre o que fazer para aproveitar os avanços que acontecem. Velhas e novas formas tradicionais logo ali se esvaem, o ser humano vê suas crenças, verdades e realidades conflitarem com novos conceitos, e sua perplexidade o conduz ao triângulo da infelicidade: estresse, depressão e ansiedade. É fundamental saber adaptar-se ao mundo atual, entrar no triângulo da felicidade e perceber o caminho do sucesso.

O livro aborda questões sobre casamento, negócios, geração Y e Z, meio ambiente, educação, religião, revolução tecnológica, assim como a nova visão sobre o ser humano em si mesmo. A obra pode ser adquirida nos estandes da AJR (82) e Mania de Ler (37 e 58).