Lava Jato: 14 executivos tornam-se réus por corrupção em SP

O ex-diretor do Metrô de São Paulo e 13 executivos das construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e OAS tornaram-se réus por crimes de corrupção cometidos entre 2004 e 2014. A ação penal, instaurada pela Justiça Federal, aconteceu após uma denúncia da Força Tarefa da Operação Lava Jato, do Ministério Público Federal (MPF), em São Paulo. De acordo com a procuradoria, as empresas pagaram R$ 4 milhões, no período, ao então diretor do Metrô de SP.

A denúncia contou com a colaboração do ex-diretor do Metrô e ex-assessor da unidade de parceria público-privada da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, Sérgio Correa Brasil. Além da colaboração do ex-diretor, o MPF argumenta que os fatos são corroborados pelas delações da Odebrecht e de outras construtoras e também por dados oficiais repassados pelo Metrô.

