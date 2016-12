Depoimentos dos executivos da Odebrecht na OperaÃ§Ã£o Lava-Jato serÃ£o entregues ao Supremo nesta segunda-feira

Uma sala isolada, trancada, no terceiro andar do prédio principal do STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília, está sendo preparada para abrigar toda a documentação dos acordos de delação premiada de executivos e ex-executivos da Odebrecht – 77 no total. Só o ministro Teori Zavaski, relator da Lava-Jato na Corte, assessores e juízes da equipe dele terão acesso.