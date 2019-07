Lava Jato do Rio de Janeiro prende procurador do estado suspeito de receber propina para mudar Linha 4 do metrô

Na manhã desta segunda-feira (1º), a força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu o procurador do estado Renan Saad. Ele foi detido em casa, em São Conrado, na Zona Sul.

Saad é suspeito de receber R$ 1,265 milhão em pagamentos da Odebrecht para mudar o traçado da expansão do metrô do Rio. Um procurador atua como advogado do estado e responde a questionamentos legais de interesse da população. De acordo com as investigações, Renan Saad referendou a alteração no contrato da construção da Linha 4 do metrô, sem a necessidade de fazer uma nova licitação.

