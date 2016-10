Lava-Jato internacional

O Sindicato dos Petroleiros solicitou formalmente à força-tarefa da Lava-Jato a investigação dos contratos internacionais da Petrobras. Os representantes da categoria apontam que offshore e paraísos fiscais foram usados para desviar bilhões de reais de recursos públicos da estatal ainda não revelados pela operação. Há suspeitas de políticos, empresários e servidores de carreira envolvidos.

Rombo

O diretor do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, Adaedson Costa, afirma à Coluna que aguarda há mais de um ano resposta da força-tarefa sediada em Curitiba.

Na fila

“Pedimos que todos os contratos sejam investigados; até aqui a Lava-Jato se restringiu às empresas nacionais”, protesta o sindicalista.

Siameses da PEC

No dia 19 de fevereiro, meses antes do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o então ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, apresentou documento similar ao texto da PEC 241, do governo de Michel Temer, já aprovada na Câmara. À época, a proposta tinha resistência do PT, mas apoio do governo e de parlamentares.

O embrião

O Ministério da Fazenda mantém hospedado em seu portal a versão petista do ajuste nas contas. O texto afirma que “a recuperação da estabilidade fiscal depende do controle do crescimento do gasto público.”

Precedente

Em outro trecho, o documento aponta que, para controlar o gasto obrigatório é necessário reformar a Previdência. Barbosa também falava em redução de despesa de benefícios de servidores e suspender de aumento real do salário mínimo.

Sob suspense

Deputados do chamado baixo clero estão apreensivos com eventual delação premiada do ex-deputado e presidiário da Lava-Jato, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

#medo

Um dos deputados, do PP, desabafa: “Ele tem que mirar os peixes graúdos do governo e não quem o apoiou do começo ao fim aqui na Câmara.”

Passou em branco

A assessoria do presidente do Senado, Renan Calheiros, produz informativo virtual enviado todas as sextas às 16h. Mas “comeu mosca” ou preferiu não mencionar a estridente reação do peemedebista no dia da Operação Métis com devassa na Casa.

“Balaio de nojeira”

O senador Ataídes de Oliveira (PSDB-TO) classifica como “balaio de nojeira” o esquema de contrainteligência montado pela polícia do Senado. “Esse ilícito enfraquece qualquer discussão em torno da aprovação da lei que pune o abuso de autoridade.”

PT & Renan

Antes resistente a mudanças na lei que pune o abuso de autoridade, o PT se aliou ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e ao senador Romero Jucá (PMDB-RR) para tocar o projeto rechaçado por entidades do Judiciário e do Ministério Público.

Tá bom..

“Trata-se principalmente de coibir o desrespeito às garantias previstas na Constituição. Nada tem a ver com as investigações que estão sendo feitas pela Lava-Jato”, afirma o líder do partido no Senado, Humberto Costa (PE).

Sem causa

Os rebeldes que ocuparam a escola Cemab de Taguatinga (DF) foram flagrados com soco inglês, facas e revólveres. O caso foi parar no MP na sexta à noite. Estudantes acusam o Sindicato dos Professores ligado ao PT e PCdoB de organizarem a ocupação.

Ponto Final

“O foro (privilegiado) é uma prerrogativa parlamentar descabida e não republicana”

Do senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), relator da PEC que acaba com o privilégio de autoridades

