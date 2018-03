O interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, general Braga Netto, reúne-se, nesta quinta-feira (8), com Marcelo Bretas, juiz da Operação Lava-Jato carioca. É possível que a Justiça Federal transfira recursos desviados dos réus para ajudar no combate ao crime. As informações são da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Deixe seu comentário: