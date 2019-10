Lavínia Vlasak compra cobertura de 20 milhões de reais no Rio de Janeiro

Lavínia Vlasak acaba de comprar uma cobertura no Rio de Janeiro. O imóvel, que fica localizado no mesmo prédio no qual a atriz mora com o marido, o empresário Celso Colombo, e os filhos Felipe e Estella custou R$ 20 milhões de reais.

Segundo o jornal Extra, o apartamento que fica localizado no bairro do Leblon, em frente ao mar, conta com elevador em seu interior. Colombo e Vlasak se casaram em 2007, após seis anos de namoro, sendo que em três deles dividiram o mesmo teto.

Antes do casamento com Colombo, a atriz já tinha vivido com o ator Jorge Pontual por cerca de cinco anos, entre 1992 e 1997, e, anteriormente com o empresário Fernando Magalhães Pinto.