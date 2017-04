Le Grand Burger abre segunda operaÃ§Ã£o em Porto Alegre

Ambiente aconchegante, decoração criativa e versões irresistíveis de um dos pratos mais tradicionais no mundo foram algumas das características que fizeram do Le Grand Burger um dos restaurantes mais queridos de Porto Alegre.

A hamburgueria, que abriu a primeira sede em 2012 no Moinhos de Vento, acaba de ganhar uma irmã. O novo empreendimento, comandado pelo chef e fundador Alexandre Lise e pelo sócio Tomaz Camargo, fica próximo a Praça Japão, na Alameda Coelho Neto, número 33. Para manter o mesmo clima aconchegante da primeira casa, a dupla escolheu instalar o novo negócio em uma ampla residência que passou por uma adaptação para receber com conforto todos os clientes. Divida em 5 ambientes, a hamburgueria conta com salão principal, área externa e um espaço para reservas de eventos. A decoração é repleta de objetos garimpados, lareira, sofás, 100% dos quadros vindos de Paris e luminárias exclusivas criadas por Alexandre, que também é designer por formação.

O cardápio segue o mesmo estilo do Le Grand do Moinhos. A hamburgueria trabalha somente com carnes de origens britânicas e nobres. A proposta é trazer ingredientes da alta gastronomia com processo de preparo da culinária francesa para uma refeição descontraída e com um visual caprichado. No menu, estão receitas baseadas em típicos pratos franceses, como o ratatouille e coq au vin.

Centro de produção e produtos exclusivos

O Le Grand Burger mantém um centro de produção e qualidade (CPQ Le Grand Burger) exclusivo instalado na Rua Maranhão, 210, em Porto Alegre. No espaço, equipado com câmaras frias e salas climatizadas, são realizados todos os processos de produção e controle dos produtos oferecidos pela marca. Os ingredientes passam por triagem e controle diário em áreas de conferência específicas para cada insumo e fornecedor, assim como análises microbiológicas para manter o controle adequado.

O espaço também é um centro de pesquisa e criação onde são desenvolvidos produtos do Le Grand. Segundo Alexandre Lise, a ideia é oferecer cada vez mais novidades e criar um centro de treinamento de equipe. Atualmente o empreendimento conta com 62 colaboradores nos dois restaurantes e CPQ. Em breve, será lançada uma linha de produtos para o empório Le Grand Burger, e os clientes poderão levar para casa, por exemplo, o famoso chutney de damasco numa embalagem especial.

Criação

A agência e consultoria criativa Protarget é a parceira do Le Grand Burger na criação do posicionamento e da identidade visual da marca que acaba de inaugurar novo restaurante em Porto Alegre (Alameda Coelho Neto, 33).

A agência também criou a assinatura “Muito Mais Que Uma Hamburgueria”, que resume os diferenciais da casa. A ideia parte do conceito de gastronomia do empreendimento é inspirada diretamente na culinária francesa, uma escola que criou os processos de cortes da carne como conhecemos, instaurou a criatividade dos molhos e a apresentação do prato como parte fundamental de uma experiência gastronômica.

Todas essas características estão presentes no modelo de entrega da Le Grand Burger e na sua comunicação. Com a abertura do segundo restaurante, uma nova identidade visual e novas ilustrações foram criadas, nas peças impressas e digitais.

A criação e gestão do conteúdo das redes sociais do Le Grand também é feito pela equipe de social media da Protarget e os números de engajamento são sempre crescentes. “Ficamos cada dia mais surpresos com a declaração de amor diária dos fãs online da Le Grand. Acreditamos que seja a coerência entre a conversa que geramos e a entrega real de um hambúrguer realmente delicioso e original”, comenta Annie Müller, diretora de planejamento da agência.

Comentários