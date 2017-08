Leandro Damião “desencanta” e o Inter chega à liderança da Série B com vitória de 3 a 2 sobre o Paysandu

Os 37 mil torcedores que fizeram a sua parte, colorindo de vermelho as arquibancadas do estádio Beira-Rio na noite dessa sexta-feira, foram brindados com a tão almejada liderança do Inter na Série B. Esse patamar foi alcançado com um placar de 3 a 2 sobre o Paysandu-PA, (décimo-quarto colocado), na a sexta vitória consecutiva do Inter, agora com 42 pontos, um a mais que o América-MG.

Os gols colorados foram marcados pelo centroavante Leandro Damião (duas vezes) e pelo zagueiro Klaus, que já estufou as redes adversárias em quatro oportunidades na competição. Com isso, Inter passou a ter o melhor ataque do campeonato, com 34 gols. Já os dois tentos do visitante, anotados por Bergson e Welinton, além de causar apreensão entre os colorados, fizeram com que a defesa do Saci perdesse o status de menos vazada do certame.

A partida, válida pela vigésima-segunda rodada, também marcou a estreia da modalidade “Academia do Povo”, iniciativa do clube que tem como público-alvo os associados de baixa renda, que agora podem adquirir o ingresso por apenas 10 reais (mesmo valor que pegarão pela mensalidade).

O próximo compromisso do Inter é em casa, contra o Atlético-MG, pelas quartas-de-final da Copa da Primeira Liga, em jogo único na próxima quarta-feira, às 19h30min. Já pela Série B, a equipe voltará a atuar somente no dia 9 de setembro, contra o Juventude em Caxias do Sul.

O jogo

Foi o Paysandu que levou perigo pela primeira vez, com apenas 40 segundos de bola rolando: Renato Augusto chutou com efeito, de muito longe, e a bola quase surpreendeu o goleiro Danilo Fernandes, raspando o travessão. Já nos dois lances seguintes, foi o atacante colorado William Pottker quem fez as melhores jogadas de ataque. Com uma atuação intensa pela ponta-direita, por pouco ele não abriu o placar já nos primeiros minutos.

Era apenas uma questão de tempo, no entanto, para que a torcida soltasse do grito de gol. Aos 10 minutos, o capitão D’Alessandro fez um lançamento perfeito para Leandro Damião, que dominou a bola com muita qualidade no interior da área e, ato contínuo, encobriu o goleiro Marcos, marcando 1 a 0.

O Saci da avenida Padre Cacique seguiu sufocando o adversário paraense. Aos 13 minutos, Damião tocou para Eduardo Sasha, que concluiu em cima do zagueiro, quase anotando o segundo gol. Menos de sete minutos depois, Pottker carregou a bola até a linha de fundo e, sem ângulo, tentou o chute, acertando o travessão.

O Paysandu reagiu em uma rara investida ofensiva, conseguindo igualar o placar aos 34 minutos: após cobrança de falta, Diego Ivo cabeceou e Danilo Fernandes defendeu parcialmente. No rebote, Bergson, em posição duvidosa, empurrou para o fundo do gol.

Aos 45 minutos, Pottker avançou pela ponta-direita e tentou o cruzamento, que foi cortado pela zaga. A bola sobrou para D’Alessandro, que serviu a Damião na marca do pênalti. Com oportunismo de centroavante, o camisa 22 chutou para deixar o Inter novamente em vantagem. Foi o gol de número 92º de Damião com a camisa alvi-rubra – ele é o 14º maior artilheiro da história do clube.

Na etapa complementar, o Inter manteve a intensidade. Aos 3 minutos, Damião concluiu de carrinho e quase fez o terceiro. Pouco depois, Edenilson invadiu a área e alta velocidade e foi derrubado por Diego Ivo, para inconformidade dos colorados, que queriam pênalti.

Esse volume ofensivo seria recompensado aos 23 minutos, quando o “zagueiro-goleador” Klaus desviou com precisão, de cabeça, a bola alçada no escanteio cobrado por D’Alessandro. O quarto gol do zagueiro no Brasileirão deixou o Inter com o melhor ataque do campeonato, com 34 gols.

Guto Ferreira promoveu as entradas de Camilo, Charles e Nico López nos lugares de Sasha, Dourado e Damião. Aos 38 minutos, Camilo enfiou a bola para Nico, que entrou na área e acabou não conseguindo a conclusão por conta da carga do zagueiro. No minuto seguinte, Welinton cabeceou no canto esquerdo e descontou para o Paysandu. O adversário cresceu nos instantes finais, mas o Inter se fechou bem e assegurou mais uma vitória em casa.

Escalações

A equipe de Guto Ferreira repetiu pela quarta vez consecutiva a sua escalação. Estiveram em campo Danilo Fernandes, Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta, Uendel, Rodrigo Dourado (Charles), Edenilson, D’Alessandro, William Pottker, Leandro Damião (Nico López) e Eduardo Sasha (Camilo).

Já o Paysandu, sob o comando do técnico Marquinhos Santos, escalou Marcos, Ayrton, Fernando Lombardi, Diego Ivo, Peri, Carandina, Renato Augusto, Rodrigo Andrade, Rodrigo (Welinton), Bergson (Magno) e Marcão.

