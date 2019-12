Acontece Leandro Melnick, CEO da Melnick Even, é o Engenheiro do Ano de 2019, tradicional distinção da SERGS

Leandro Melnick, CEO da Melnick Even, acaba de ser destacado pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul o título de Engenheiro do Ano de 2019, na categoria área privada.

Criado há 35 anos, o Engenheiro do Ano é uma das mais tradicionais e valorizadas premiações da área de engenharia do país. Sendo considerado o Oscar do setor no RS. Com 42 anos Leandro Melnick construiu uma carreira de sucesso, tornando-se uma referência na área da construção civil no Estado.

Em 2008 conduziu a criação da sociedade entre a gaúcha Melnick e a paulista Even, nascendo a Melnick Even, e levou uma pequena empresa de nicho à liderança de mercado do RS e uma das mais premiadas do país. Em 2015 criou o fundo Melpar (Melnick Participações). Atualmente, Leandro é CEO da Melnick Even no RS e da Even na capital paulista.

Leandro Melnick é graduado em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em gestão empresarial pela fundação Getúlio Vargas. Realizou cursos de especialização na Singularity University e Disney University, ambas na Califórnia/Estados Unidos. É membro da presidência da Mantenedora do Colégio Israelita. Gremista, nas horas vagas surfa e joga tênis. Empreendedor nato, com grande senso de responsabilidades social, implantou com sucesso o programa de adoção de praças (9), o maior do Estado.

Na paulista Even implantou um novo planejamento estratégico. Com sua liderança, na posição de CEO, neste ano levou a empresa a uma grande valorização, sendo uma das que mais cresceu no Brasil em valor de mercado. Hoje, é uma das maiores incorporadoras de capital aberto do país, tendo no grupo mais de 1600 funcionários diretos, 40 mil clientes, 42 prédios em construção.

Segundo Leandro Melnick “Este reconhecimento só foi possível graças a todos aqueles que fizeram parte da minha caminhada e construção da minha carreira, fundamentais no meu crescimento pessoal e profissional”.

