Lebes amplia canais de pagamento

Com objetivo de facilitar ainda mais a vida dos clientes, a rede de varejo Lojas Lebes abriu novos canais que agilizam o pagamento das parcelas do cartão Lebes. A partir de agora, além das lojas físicas, o pagamento pode ser feito também via mobile ou pelo computador através do site www.lebes.com.br.

Quem quiser também pode solicitar o boleto pelo WhatsApp (51) 99931.5770. Estas novas facilidades são resultados da Jornada do Cliente Lebes que identificou oportunidades de melhorar ainda mais a interação do cliente com a empresa.

