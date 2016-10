Lebes apoia o CEO Fórum AMCHAM

A rede de varejo Lojas Lebes, engajada em ações que promovem o fortalecimento das empresas gaúchas, apresenta a nova edição do CEO Fórum da Amcham , que acontece no dia 25 de outubro, no Teatro do Bourbon Country.

O evento, que vai discutir como as empresas devem se adaptar e se transformar nos momentos de crise, traz palestrantes de peso como Tom Kelley , Partner da IDEO e criador da metodologia de Design Thinking, Cristina Palmaka , Presidente da SAP Brasil e Eugênio Mussak , professor da FIA-USP e da Fundação Cabral.

