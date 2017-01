Lebes e Re.turn promovem campeonato de Tacobol em Capão da Canoa

Com objetivo de inspirar as pessoas a realizarem ações de impacto positivo na sociedade, a Re.turn se uniu a Lojas Lebes para co-criar um evento que resultasse em uma verdadeira experiência de vida através do esporte.

O propósito é possibilitar que as crianças em tratamento no ICI (Instituto do Câncer Infantil) desfrutem de momentos tradicionais da infância no litoral, saindo um pouco do foco diário da doença. Surgiu então a ideia do Tacobol Lebes, o primeiro campeonato de taco do litoral gaúcho.

O evento, agendado para sábado, 14 de janeiro, será realizado na beira da praia, em frente ao altar da tradicional Santa de Capão da Canoa, com início às 10h e término às 14h.

Experts em superar os mais difíceis desafios, as crianças do ICI estão participando ativamente das atividades e preparações para o evento que contará com diversas atrações.

Já foram sorteados os times que são recheados de formadores de opinião – entre eles Indio e Dinho (ex- atletas da dupla grenal), Julia Alves, Capu, Ki Fornari, Duda Garbi, Cris Silva, Cris Pereira e Aline Ellwanger (jornalistas/comunicadores), Serginho Moah, Guri de Uruguaiana e Rafa Machado (artistas), Laura Bier Moreira, Fê Pandolfi e Mari Weckerle (blogueiras) e o Dr. André Brunetto do ICI.

Este time de primeira já está “concentrado” e se preparando para sair de lá com muitos pontos marcados. Os “atletas” convidados vêm ativando suas equipes através de hashtags que estão sendo divulgadas nas redes sociais, da Re.turn e da Lojas Lebes.

A ideia é que as crianças participem como técnicas, já que para muitas as brincadeiras pedem limites de esforços físicos, e principalmente pelo papel de inspiração que um líder possui.

Serão oito times movimentando suas próprias torcidas. As camisetas oficiais de cada equipe estarão à venda sob encomenda na internet até o dia 10/01, através do site www.returnprojects.com/tacobollebes, com retirada no dia do evento. Ao final do projeto, toda a lucratividade dessa venda será reinvestida no ICI.

Para conhecer algumas das crianças envolvidas no projeto, acesse o evento oficial do Facebook da Re.turn. Confirme sua presença! Até o dia 14, muitas atualizações serão feitas por lá.

