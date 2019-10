Lebes expande e lança sua segunda Life Store na zona norte da Capital. É a maior unidade da rede, que conta com 160 lojas espalhadas pelo RS e SC

“Eu acredito no Rio Grande do Sul e no crescimento do Brasil. Vamos ter um ciclo de crescimento seguro, correto e constante”. A avaliação é de Otelmo Drebes, presidente das Lojas Lebes, que manifesta seu otimismo frente ao cenário que o País vivencia. “Os fundamentos econômicos estão corretos. O resultado pode levar um pouco mais de tempo mas vai aparecer”. Não é à toa que o empresário faz uma alta aposta na expansão da empresa, que abre sua maior unidade nesta quinta-feira (17) na Avenida Farrapos, próximo a Avenida Sertório.

Apoiada no conceito Life Store, a loja conta com 5.300 metros quadrados de área e inicia sua operação com diferenciais competitivos. Por exemplo, gerando cerca de 150 empregos diretos e indiretos, passa a abrir sete dias na semana, das 9h às 21h, oferecendo estacionamento aos clientes com 150 vagas, amplo mix de produtos (moda infantil, feminina, masculina, acessórios, calçados, móveis, eletrodomésticos e tecnologia), agregados a serviços, através estabelecimentos integrados à loja, tais como uma agência bancária, farmácia, cafeteria, restaurante e também, com ineditismo, uma escola de informática, a QI Faculdade & Escola Técnica. “Queremos oferecer às pessoas ambiente e local para que também possam se instruir”.

O investimento da Lebes nesta unidade foi na ordem de R$ 5 milhões de reais. A escolha do local também teve por mote a revitalização do chamado Quarto Distrito de Porto Alegre, que vem ganhando repaginação e conceito de polo de inovação na Capital. “O local é seguro e queremos que as famílias venham comprar, se divertir”.

Otelmo Drebes vê com bons olhos o varejo local e estima fechar o ano com um crescimento real em torno de 10% sobre 2018, devendo se manter neste patamar. Segundo ele, o objetivo é que a nova Lebes Life Store, com foco no público B/C, passe a ser um ponto de encontro das famílias que vivem em torno da região. Esta é a segunda unidade neste formato, a primeira Life Store ganhou palco há dois anos, em local privilegiado na Avenida Borges de Medeiros, no coração da cidade. Hoje, a rede conta com 160 unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já posicionada como um das maiores no segmento em solo gaúcho. De cunho familiar, a Lebes tem no Conselho de Administração seu fundador, Otélio Drebes. Os filhos do presidente Otelmo Drebes também atuam em áreas chaves – a filha na de Expansão e o filho na de Marketing e Vendas. Ao todo, a rede conta com três mil colaboradores.

A companhia, dentro da sua estrutura de negócios, possui a Lebes Financeira, que há mais de 10 anos é responsável pelo crediário da rede de varejo, oferecendo financiamentos e empréstimos aos clientes e colaboradores. A Instituição é regulada pelo Banco Central e auditada pela KPMG, uma das maiores empresas do segmento no mundo. Com uma carteira de mais de 230 mil clientes, a Lebes Financeira movimenta mais de R$ 220 milhões de reais por ano. (Clarisse Ledur)

