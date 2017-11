O opositor venezuelano Antonio Ledezma disse que decidiu sair do seu país porque lhe informaram que seria “sequestrado” pelas forças de segurança, embora não as tenha citado explicitamente, e que a culpa seria atribuída a um comando paramilitar colombiano. Ex-prefeito da Região Metropolitana de Caracas, ele chegou a Madri no sábado (18).

