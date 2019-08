A organização não governamental HRW (Human Rights Watch) recomendou à África do Sul que legalize a prostituição, considerando que o governo impede os esforços para acabar com a epidemia do HIV ao tratar o trabalho sexual como crime. A venda de sexo é ilegal na África do Sul. A prática foi criminalizada em 2007 pelo governo que está no poder desde a queda do apartheid, em 1994.

