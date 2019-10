A eventual privatização da Trensurb foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por iniciativa de deputados contrários à venda da estatal, cogitada pelo governo federal para reduzir despesas. O encontro contou com sindicalistas, representantes do Executivo gaúcho e da prefeitura de Porto Alegre, além de diretores da empresa de transporte.