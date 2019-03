Lei ampara filhos de mulheres que sofreram violência doméstica

Por Gabriella Rocha*

Um projeto de Lei criado em outubro de 2017 pela deputada federal Giovania de Sá, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB/SC), com a finalidade de garantir vagas prioritárias nos centros de educação infantil à filhos de mulheres que sofreram violência doméstica foi aprovado hoje (22) pela mesa Diretora da Câmara dos Deputados. A ação foi votada pelo Senado apenas no início desta semana (19). O texto em questão faz parte das medidas da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, de autoria da deputada Bruna Furlan (PSDB/SP).

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: