Atos de depredação do patrimônio público ou privado terão punições mais rigorosas em Porto Alegre. O prefeito Nelson Marchezan Júnior irá sancionar nesta terça-feira a Lei Antivandalismo, proposta pelo Executivo, que ainda amplia o poder de polícia administrativa da Guarda Municipal. O ato será realizado no Salão Nobre do Paço Municipal, às 9h30min.

