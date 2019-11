Por unanimidade, o Órgão Especial do TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul considerou ilegal uma lei municipal de Alvorada (Região Metropolitana) que interrompe a concessão da licença-prêmio em caso de afastamento do servidor para exercício de mandato em sindicatos e afins. A Constituição Estadual assegura nesses casos que não pode haver prejuízo à situação funcional ou remuneratória.