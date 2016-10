Leilão Angus Pretas e Coloradas oferta ventres certificados

O destaque do leilão Angus Pretas e Coloradas, segundo o presidente do Núcleo Sudeste de Criadores de Angus, Luiz Renato Leite Reis, é a qualidade do gado. “Vamos fêmeas muito boas, com certificação Angus e 10 registradas. A nossa expectativa é a melhor possível”, afirmou. Para Reis, o momento que a pecuária vive é propício para as vendas, já que o touro está valorizado e a oportunidade de compra de ventres neste leilão será diferenciada, com animais de alta qualidade genética. “Já temos interessados nos animais e isso se deve à qualidade das fêmeas que estão sendo ofertadas”, observou. A agenda da Angus na Expofeira de Pelotas, que ocorre de 10 a 17 de outubro, ainda inclui a 11ª Exposição ranqueada da raça Angus no mesmo dia 12/10 às 8h30min. O jurado será Luiz Walter Ribeiro. No final da tarde, às 17h, está programado coquetel e entrega de prêmios. A mostra ainda contará com curso de seleção e julgamento Angus, que será ministrado pelo técnico Angus Fábio Azeredo no dia 16/10 ( ). No (15/10), será a vez do lançamento da ANGUS Jovem Sudeste em evento às 19h.

Paralelo à 90ª Expofeira Pelotas, será realizado no próximo dia 12 de outubro, o Leilão Angus Pretas e Coloradas. Na ocasião, serão ofertadas 250 fêmeas entre terneiras e vaquilhonas com certificação Angus. O leilão ocorrerá na Sede da Associação Rural de Pelotas, no Parque Ildefonso Simões Lopes, a partir das 20h. A promoção é do Núcleo Sudeste de Criadores de Angus com apoio da SMartins Inseminação Artificial, Agropecuária Salaberry, ABS Pecplan e Sano Vitosan. O martelo do remate, que é chancelado pela Associação Brasileira de Angus, ficará a cargo da Knorr Leilões.