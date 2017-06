LeilÃ£o do Bem garante um mÃªs de operaÃ§Ã£o da Casa de Apoio Madre Ana

A Casa de Apoio Madre Ana, lar para familiares e pacientes que não possuem condições de se hospedar na região e estão em tratamento na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, garantiu, ao menos, um mês de plena operação com a arrecadação obtida no I Leilão do Bem. Realizado na noite desta terça-feira, dia 13/06, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa, o evento reuniu obras de diversos artistas, sendo que 31 foram vendidas, com a verba de R$ 78.400,00 totalmente revertida para a Casa. O Leilão do Bem foi conduzido pelo leiloeiro Fábio Crespo, da Parceria Leilões, e contou com o apoio das galerias de artes Edelweiss e Tina Zappoli.

A Casa de Apoio

Inaugurada em maio de 2016, a Casa de Apoio Madre Ana, ao completar um ano de um trabalho social sem precedentes, fez a diferença na vida de mais de 600 pessoas neste período, oriundas de 18 Estados brasileiros e do interior do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi fruto de uma ideia capitaneada pelo cirurgião cardiovascular e diretor-médico do Hospital São Francisco, Fernando Lucchese, que, ao presenciar a situação de muitos pacientes que recebia de fora de Porto Alegre e do Estado, percebeu a urgência de criar um espaço para recebê-los.

O prédio de quatro andares, doado pelas Irmãs Franciscanas, iniciou as operações com a mobília e estrutura já existentes e, aos poucos, busca as melhorias necessárias para qualificar e ampliar as condições locais. Aos hóspedes, se oferece cinco refeições diárias, material de higiene, roupa de cama e banho. Em contrapartida, cada um é responsável pela higienização do seu quarto e roupas individuais. A seleção de ocupantes do imóvel é feita a partir de critérios que priorizam o atendimento às famílias mais necessitadas, definidos pelo Serviço Social da Santa Casa, responsável pela gestão administrativa e operacional.

