Leilão da coragem arrecada quase 23 mil para o Instituto do Câncer Infantil

Depois de comemorar a classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo, um outro time de peso entrou em campo. Desta vez, em Porto Alegre, para ajudar o Instituto do Câncer Infantil. Grandes ídolos da dupla Grenal como Tinga, Fabiano, Pinga, Kanneman e Bressan estiveram presentes no Leilão da Coragem promovido pelo Instituto em parceria com a Pestana Leilões.Eles prestigiaram o leilão que reuniu camisas autografadas por atletas de Inter, Grêmio e Bahia, bem como luvas autografadas pelos goleiros Danilo Fernandes (Internacional), Paulo Victor (Grêmio) e Victor (Atlético Mineiro). O artigo mais cobiçado foi a camisa da seleção brasileira doada pelo preparador de goleiros do Brasil, Claudio Taffarel , colaborador do ICI.

Com o lance de R$ 13.100,00, o maior da noite , Roberta Ferrão de apenas 10 anos levou para casa a camisa número 17 de Fernandinho, assinada por quase todos os jogadores do Brasil, entre eles, Neymar, Alisson, Geromel, Thiago Silva, Douglas Costa, Fred, Taison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

No evento que reuniu convidados na Pestana Leilões, os interessados deram lances de forma presencial e virtual, através de transmissão ao vivo pelo site www.leiloes.com.br

Para o presidente do ICI, Dr. Algemir Brunetto, os valores arrecadados representam um gesto universal de apoio às crianças. “Elas precisam não apenas receber o que há de mais moderno na luta contra o câncer, mas também esse carinho, que foi muito bem representado através do Leilão da Coragem. Faltando dois dias para o evento, o goleiro do Grêmio Marcelo Grohe nos ligou e ofereceu a luva e a camisa que ele joga para serem leiloados também. Uma grata surpresa”, comenta Dr Brunetto.

Há 26 anos o Instituto atende crianças e adolescentes. “Nós vivemos em uma sociedade muito generosa, desde que façamos a nossa parte, que é ser responsável por cada centavo de doação. Por isso estabelecemos como prioridade estruturar assistência, buscando dar a cada criança a melhor chance de cura através da nossa equipe multidisciplinar com médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e demais profissionais que atendem as crianças na nossa sede”, explica o presidente da Instituição. Os lances vieram de todo Brasil e o valor arrecadado será utilizado para ampliar os programas de apoio às famílias, de assistência e aos pacientes. “Cada criança merece nosso carinho, acolhida e atendimento”, finaliza.

Confira os itens leiloados e os maiores lances:

Camisa do Grêmio: R$ 3.000,00

Camisa do Internacional: R$ 3.000,00

Luva do goleiro Paulo Victor: R$ 500,00

Luva do goleiro Danilo Fernandes: R$ 600,00

Luva do goleiro Victor: R$ 300,00

Camisa do Bahia: R$ 500,00

Luva do goleiro Marcelo Grohe: R$ 700,00

Camisa do goleiro Marcelo Grohe : R$ 1.200,00

Camisa da Seleção Brasileira: R$ 13.100,00

