Leilão da Estância Vendramin alcança mais de R$ 1,4 milhão de faturamento

O leilão da Estância Vendramin na noite desta quinta-feira, dia 24 de agosto, rendeu R$ 1,42 milhão com a venda de 42 animais da raça Crioula de excelente genética. O remate ocorreu no Tatersall do Cavalo Crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), sob o comando do leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, e abriu a agenda de vendas na Expointer.

Conforme Silva, o leilão foi excepcional pela liquidez, um volume grande de animais vendidos, e pela média que surpreendeu positivamente, chegando ao valor de R$ 33,75 mil. “Ficamos muito satisfeitos com as vendas do leilão e com a certeza de que a nossa caminhada na Expointer começou muito bem, com o pé direito”, garante.

O lote mais valorizado foi Imagem da Vendramin que já ganhou dois passaportes e foi duas vezes Melhor Exemplar da Raça. A fêmea de pelagem rosilha saiu por R$ 225 mil. Ela participou de uma venda vertical junto com a sua mãe, Safira do Puruña, onde o comprador escolhe um dos animais do lote. Safira, que também é mãe de Hulha Negra da Vendramin, a terceira Melhor Fêmea em 2015, foi igualmente comercializada e alcançou a segunda maior valorização da noite, atingindo R$ 215 mil.

