Leilão da Maufer alcança faturamento de 855 mil reais

Na noite desta terça-feira (30), ocorreu no Tatersal do Cavalo Crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), o tradicional leilão da Cabanha Maufer, de Cruzeiro do Sul (RS). O faturamento total chegou a 855 mil reais na venda de 40 lotes de animais da raça Crioula, além de oito coberturas, fechando com uma média de 19,57 mil reais por lote comercializado e 9 mil reais por cobertura.

De acordo com o leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, responsável pelas vendas no leilão, reforçou mais uma vez a importância da liquidez do remate foi o diferencial e que esta foi a tônica dos eventos na Expointer. “Este foi um leilão especial, com resultado muito acima do esperado. Bato na mesma tecla de que o mais importante é a liquidez e temos trabalhado para vender tudo”, observa.

O grande destaque da noite de vendas foi a égua Nochero Solterita, importada da Argentina, do tradicional criatório de Eduardo Ballester, comercializada por 100 mil reais. Ela está prenhe de Escalpo 1011 Maufer, Reservado Potranco Maior e Reservado Cavalo Menor da Expointer.

Comentários