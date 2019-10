Leilão da Receita Federal tem iPhones, iPads Pro, Macbooks e muito mais

A Receita Federal está com uma série de leilões abertos nas cidades de Salvador, São Paulo e João Pessoa que serão encerrados nos próximos dias. Há mais de 200 lotes, incluindo produtos eletrônicos abertos a lances de pessoa física: é possível encontrar consoles como PlayStation 4 e Xbox One, notebooks da Acer e MacBooks da Apple, além de iPhones com lance a partir de R$ 500.

O leilão de Salvador tem PlayStation 4 com lance mínimo de R$ 600, e vende o antigo BlackBerry Z30 a partir de R$ 300; este celular roda o BlackBerry 10, sistema atualizado pela última vez em 2018. A BlackBerry promete dar suporte a serviços “críticos e de infraestrutura” pelo menos até 2020.

Se você estiver disposto a gastar mais um pouco, há um lote aberto para pessoas físicas que reúne um MacBook Pro, um Apple Watch e três unidades do Magic Mouse com lance inicial de R$ 5 mil.

O leilão de São Paulo tem diversos produtos da Apple: há cinco lotes distintos com o iPhone 8 Plus começando em R$ 2.500, além do Watch Series 3 a partir de R$ 1.200. Esses itens estão no Depósito de Mercadorias Apreendidas no bairro do Ipiranga.

Por sua vez, o leilão de João Pessoa traz uma série de eletrônicos com lotes abertos a pessoa física. São iPhones, iPads, caixas de som da JBL e o fone de ouvido Sony WH-1000XM2. Há ainda um Xbox One com acessórios por R$ 1.100, e um pacote com oito unidades do iPhone X pelo lance mínimo de R$ 16.500.

Como sempre, é necessário retirar os produtos pessoalmente, e eles não têm garantia; pessoas físicas não podem revender os itens arrematados. 60% do valor arrecadado vão para o Fundaf (Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização), gerido pela Receita; os outros 40% são destinados à Previdência Social.

Leilão de Salvador

O leilão em Salvador recebeu propostas até esta quarta (23). Estes são os lotes abertos para pessoa física que têm produtos eletrônicos:

Lote 20: BlackBerry Z30; R$ 300; Lote 21: iPhone 6 16 GB; R$ 500; Lote 24: PlayStation 4 Slim; R$ 700; Lote 27: PlayStation 4; R$ 600; Lote 29: MacBook Pro modelo A1278, Apple Watch Sport, 3 unidades do Apple Magic Mouse; R$ 5.000; Lote 30: Samsung Galaxy J7, caixa de som Ewtto ET-P2425B, 8 unidades de cartão de memória microSDHC da SanDisk com 8 GB; R$ 300.

Leilão de São Paulo

Ele recebeu propostas até esta quarta. Estes são os destaques:

Lotes 24, 25, 26, 27 e 28: iPhone 8 Plus 64 GB; R$ 2.500; Lote 29: iPhone 7 Plus 32 GB; R$ 2.000; Lote 30: iPhone 6S 64 GB; R$ 800; Lotes 31 e 32: Apple Watch Series 3 42 mm; R$ 1.200.

Leilão de João Pessoa

Por fim, o leilão de João Pessoa recebe propostas até esta quinta-feira (24). Os principais lotes a seguir: Lote 2: JBL Bar 5.1; R$ 1.700; Lote 3: iPhone X 64 GB; R$ 2.300; Lote 8: Acer A315-51-51SL; R$ 665; Lote 9: iPad (5ª geração) Wi-Fi 32 GB; R$ 790; Lote 18: iPhone 6 16 GB; R$ 800; Lotes 19 e 20: iPhone 6 32 GB; R$ 925; Lote 21: iPad (6ª geração) Wi-Fi, capacidade não informada; R$ 800; Lote 23: iPhone 6S 16 GB; R$ 800; Lote 33: 8 unidades do iPhone X 64 GB; R$ 16.500; Lote 51: mouse Razer Deathadder, teclado Razer BlackWidow X Ultimate, headset gamer Razer Kraken 7.1; R$ 600; Lote 52: alto-falante Bluetooth JBL Xtreme; R$ 400; Lote 53: fone de ouvido Sony WH-1000XM2; R$ 1.000; Lote 54: iPhone 7 Plus 32 GB; R$ 1.400; Lote 66: iPad (5ª geração) Wi-Fi 32 GB; R$ 800; Lote 67: MacBook Air A1466, mouse gamer Corsair Harpoon RGB; R$ 2.300; Lote 85: PlayStation 4 Pro com PES 2019; R$ 950 e Lote 86: Xbox One 500 GB e acessórios; R$ 1.100.