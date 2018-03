Leilão das Figueiras e Niazzi ultrapassa R$ 600 mil em vendas

Ocorrido na noite da última sexta-feira, 16 de março, no Tattersal do Cavalo Crioulo do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), o leilão das cabanhas das Figueiras, de Triunfo (RS) e Niazzi, de São Gabriel (RS), alcançou um faturamento de R$ 601,5 mil na venda de 39 lotes de equinos da raça Crioula. O leilão, a cargo da Trajano Silva Remates, fechou com uma média de R$ 17,1 mil por animal.

Conforme o leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, que foi o responsável pelas vendas no evento, o leilão ficou dentro das expectativas para o mercado atual, que vem se aquecendo e deixa boas expectativas para as vendas programadas para o próximo Bocal de Ouro. “Tivemos liquidez total, com a venda de 100% da oferta, o que nos deixa muito animados. Destaco também muita gente nova na raça participando do leilão com lances e compras”, observou.

O destaque da noite ficou por conta da venda da égua Neblina da Boa Vista, mãe da multipremiada Niazzi Mabel, campeã na categoria Égua Menor na Expointer em 2017. O valor foi de R$ 60 mil. Neblina da Boa Vista foi vendida com prenhez do garanhão Niazzi Improviso.

Deixe seu comentário: