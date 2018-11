Leilão de cavalos crioulos destinará renda aos recém-nascidos da Santa Casa. Remate acontece às 21h de 24/11, no Tattersall do Cavalo Crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil

Um grande leilão de cavalos crioulos acontecerá em 24/11 em benefício da assistência prestada a gestantes e bebês de alto risco atendidos na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Resultado da união de esforços entre profissionais da saúde e criadores de cavalos crioulos, o Leilão Beneficente Grandes Cavalos Salvando Pequenas Vidas ofertará coberturas, embriões e cotas de cavalos no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os lotes que estarão à venda no leilão são a elite do cavalo crioulo.

Todo o valor arrecadado será revertido para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (como berços aquecidos, incubadoras e respiradores) para a Maternidade Mário Totta da Santa Casa, que realiza, a cada ano, mais de 3700 partos e recebe mais de 700 internações de recém-nascidos na UTI neonatal. A área física da maternidade – que contempla Centro Obstétrico, Centro de Neonatologia, Emergência Obstétrica e Ginecológica e Internação – vem sendo reformada nos últimos meses a partir de recursos do Ministério da Saúde. Entretanto, para a atualização das tecnologias disponíveis para as gestantes e recém-nascidos, são necessários aproximadamente R$ 6 milhões. Mais de 70% dos pacientes assistidos pela Maternidade Mário Totta são usuários do Sistema Único de Saúde.

A ação tem como parceiros na organização a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), Camilla Menezes – Comunicação Estratégica, Canal Rural, Parceria Leilões, Trajano Silva Remates, Instituto Martinelli e Grupo Futura-RS.

Serviço/ Leilão Beneficente Grandes Cavalos Salvando Pequenas Vidas / 24 de novembro de 2018, às 21h/ Tattersall do Cavalo Crioulo do Parque de Exposições Assis Brasil / Esteio/RS/ Informações: projetos@santacasa.tche.br / 51 3213-7300

Deixe seu comentário: