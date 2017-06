O leilão de equinos da Subsecretaria de Administração Central de Licitações do Estado comercializou R$ 23.350,00 na noite de quinta-feira (22). Divididos por lotes, todos os 15 animais foram vendidos, com avaliação inicial de R$ 7.150,00. O evento ocorreu nas dependências do 1º Regimento de Polícia Montada, em Santa Maria.

