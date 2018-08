Por decisão da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base na Lei de Lavagem de Dinheiro, serão leiloados mais dois imóveis em nome da ex-primeira-dama Adriana Ancelmo, mulher de Sérgio Cabral. Desta vez, são dois apartamentos no bairro Ipanema (Zona Sul), estimados em um total de R$ 6,3 milhões.

