Leilão dos bens apreendidos na Operação Lava Jato não obtiveram interessados nesta primeira fase

Foram leiloados nesta quinta-feira (04), os bens mais valiosos dos diversos itens que foram apreendidos na Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. No entanto, uma surpresa: não houve compradores. O evento ocorreu no prédio da Justiça Federal e estavam disponíveis lanchas, carros luxosos e propriedades do empresário Eike Batista, do ex-governador do Rio Sérgio Cabral e do economista Carlos Miranda.

O valor total arrecadado foi de R$ 90,5 mil. Dos dez bens disponíveis, foram vendidos apenas o jetboat Thorolin, que teve lance inicial de R$ 47 mil e foi arrematado por esse mesmo valor; e o jet ski Spirit of Brazil X, com lance de R$ 42 mil chegou, que aos R$ 43,5 mil.

A embarcação Intermarine 680 Spirit of Brazil, avaliada em R$ 3,5 milhões; o Lamborghini Aventador, branco, avaliado em R$ 2,24 milhões e o jet ski Spirit of Brazil IX, avaliado em R$ 52 mil, não tiveram interessados. Não obteve compradores também para o apartamento em Jacarepaguá, zona oeste no Rio, que pertence a Ary Ferreira da Costa Filho, apontado como operador de Sérgio Cabral; além de dois automóveis, um Pajero e um Peugeot 206, de Luiz Carlos Bezerra, apontado como receptor de propinas do ex-governador.

O leilão foi permitido pelo juiz titular da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro. Para o dia 18 de julho está marcada a segunda fase do certame, já que não houve interessados nesta primeira. Os itens da lista vão ter desconto de 20%. Segundo o leiloeiro Renato Guedes, as pessoas preferem comprar na segunda fase, pois os preços são mais acessíveis.

